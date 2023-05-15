CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: "İlçe Seçim Kurullarında Çok Büyük Kuyruklar Var. Gecenin İlerleyen Saatlerine Kadar Sandık Teslimi Sürecek Belli"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından İzmir’deki ilçe seçim kurullarını ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İlçe seçim kurullarında çok büyük kuyruklar var. Henüz daha sandıklar yeni geliyor. Arkadaşlarımız otobüslerden yeni iniyorlar sıraya giriyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sandık teslimi sürecek belli” dedi.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından İzmir'deki ilçe seçim kurullarını ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İlçe seçim kurullarında çok büyük kuyruklar var. Henüz daha sandıklar yeni geliyor. Arkadaşlarımız otobüslerden yeni iniyorlar sıraya giriyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sandık teslimi sürecek belli" dedi.

İlçe seçim kurullarındaki çalışmaları inceleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Aslanoğlu şöyle konuştu:

"Konak, Bayraklı ve Bornova İlçe Seçim Kurulu'nda arkadaşlarımızı ziyaret ettim, oradaki çalışmaları inceledim. Üç ilçe seçim kurulunda da tatsız giden herhangi bir şey yok. İlçe seçim kurullarında çok büyük kuyruklar var. Henüz daha sandıklar yeni geliyor. Arkadaşlarımız otobüslerden yeni iniyorlar sıraya giriyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sandık teslimi sürecek belli. Bunların doğal olarak girişi de aynı ölçüde uzayacaktır. Biraz erken bekliyorduk sonuçları biraz daha gecikeceği belli. Bizim sistemimizde yüzde 93'leri geçmiş durumdayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu 61,5 Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 31,5 Sinan Oğan'ın oyu da yüzde 4,7 civarında yarım puan civarında ya da 0,30 oranında da Muharrem ince oyları gözüküyor. Seçiminde İzmir'de bu rakamlara benzer bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

"YSK'YA GİRİLMİŞLERLE BİZİM ELİMİZDEKİ ISLAK İMZALILARIN BAZILARI TUTMADIĞI VERİLER VAR ONUNLA İLGİLİ İTİRAZLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İlçe seçim kurulundaki durumları da anlatan Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Bazı sandıklarda o kadar çok sayım oluyor ki Bayraklı'da bir okulla ilçe seçim kurulu yan yana hala sayıyorlardı. İki sandığı saymaya devam ediyorlar. Tekrar baştan sayıyorlar, tutturamadıkları yerler oluyor özellikle bu yeni düzende çok uzun bir pusula var pusula da sayıları tutturmakta bazen sandık görevlileri zorluk içerisinde. Bizde ise YSK'ya girilmişlerle bizim elimizdeki ıslak imzalıların bazılarının tutmadığı veriler var. Onunla ilgili itirazlarımızı sürdürüyoruz."