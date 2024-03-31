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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyunu kullandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bahçelievler'deki Koza İlkokulu'nda oyunu kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat ile birlikte oyunu kullanmak için Bahçelievler'deki Koza İlkokulu'na gitti.

Oy kullanma işleminden önce sandık görevlilerine başarı dileyen Çelik, 1089 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çelik, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, şu ana kadar İstanbul'da seçimlerin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini, katılımın normal göründüğünü kaydetti.

İstanbulluları demokrasiye sahip çıkmaya davet eden Çelik, "Sayım işlemleri başladığında da sükunet içerisinde sağlıklı, demokrasi şöleni havasında bir seçimin gerçekleşmesini diliyorum. Seçim sonuçlarının İstanbulu'muza, Türkiye'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Çelik, devam eden işlemlerle ilgili olarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu ana kadar çok ufak tefek problemler dışında, herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok. Bir okulumuzda başka bir siyasi partinin il başkanıyla bir avukatımız arasında küçük bir mesele var. Takip ediyoruz. Bazı okullarda da pusulalarla ilgili eksik pusula verildiğine yönelik bir bilgi geldi. Oralarda da gerekli müdahalelerde bulunduk. Şu ana kadar seçim İstanbul'da ufak tefek noksanlıklar dışında sağlıklı bir şekilde ilerliyor."

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Kaynak: AA / Güncel

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