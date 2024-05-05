CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sinan Ateş suikasti aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş suikasti iddianamesine ilişkin; "Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, detayları ortaya çıkan Sinan Ateş suikasti iddianamesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız."