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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emekli Maaşlarındaki Artışı Eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş artış oranını eleştirerek, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 6 aylık maaş artış oranının yüzde 49,25'e yükseltmesine ilişkin; "10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Haberleri yok, 1 kilo et 450 liradan pahalı ve yapmaya çalıştıklarını söyledikleri iyileştirme değil. Sadece bizim gündemde tuttuğumuz ve emeklilerin sahiplendiği tepkiler üzerine şimdi göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar, yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz, emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X hesabından yaptığı paylaşımla iktidarın SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık maaş artış oranının yüzde 49,25'e yükseltmesini eliştirdi. "En düşük emekli maaşı asgari ücret olana kadar susmayacağız!" notuyla bir video paylaşan Özel, videoda şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz, şimdi Meclis hareketlendi, bir haber var. Bağ-Kur ve SSK emeklisine yapılan zam emekli sandığı emeklisine yapılan zam oranına çıkarılacak. Yani 49.25'e çıkacak. Yüzde 7 civarında bir artış olacağı öngörülüyor. ve bu yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki, 'En düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun.' Onların bu söylediği şey örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Haberleri yok, 1 kilo et 450 liradan pahalı ve yapmaya çalıştıklarını söyledikleri iyileştirme değil. Sadece bizim gündemde tuttuğumuz ve emeklilerin sahiplendiği tepkiler üzerine şimdi göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar, yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz, emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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