CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Ayrıca Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Özel, 14'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli'yi tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.