CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Özel, 14'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli'yi tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.