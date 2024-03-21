CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Samsun mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim için beka sorunu, gençlerimizin durumudur. Dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur." dedi.

Özel, partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında meydanı dolduran Samsunlulara teşekkür etti.

Samsun'un ilk adım kenti olduğuna işaret eden Özel, "Birileri beka sorunundan bahsedip durur. Biz o beka sorununu yaşadık. Maalesef 200 yıl boyunca matbaayı getirmeyenler, donanmayı Haliç'e hapsedenler, Fatih Sultan Mehmetlerin, Kanunilerin aksine bilime, fenne değil de hurafeye yönelenler beka sorunu yaşattılar. Birileri Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına kaçarken, birisi Bandırma Vapuru'na bindi ve buraya geldi. İlk adımı atmaya, memleketi kurtarmaya geldi. Biz onun peşinden, onun izinden yürüyoruz." diye konuştu.

Kendileriyle kimlikler üzerinden kavga edilmek istendiğini belirten Özel, "Bizimle etnik kökenler, mezhepler, kimlikler, ayrımlar, farklılıklar üzerinden kavga etmek istiyorlar. Oysa biz şunu söyledik; 'Evet gerekirse kavga ederiz ama kimlik üzerinden kavga etmeyiz, senin istediğin kavgayı etmeyiz.' Emeklinin hakkını aramak için, emekçiler için, yoksullar için, esnaf için, çiftçiler için kavga edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emeklinin haklarını savunduklarını dile getiren Özel, "Ne kadar maaş alıyoruz emekliler? '10 bin' diyorlar hep beraber. Emekliler Türkiye'de 16,5 milyon kişi ve en büyük ıstırabı çekenler. Bundan 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Sizinle uğraşmasalar, düzeninizi bozmasalar bugün 17 bin lira asgari ücret, yani 26 bin lira emekli maaşı alınıyor olacaktı. Güya, 'Emekliyi ezdirmeyiz' dediler ama TÜİK'in hesabına göre, sözde enflasyona göre zam verdiler." diye konuştu.

Özel, gerçek enflasyonun yüzde 120 olduğunu iddia ederek, şöyle devam etti:

"TÜİK'e göre enflasyon yüzde 68 ama emekliye, 7 bin 500 liraya yüzde 33 zam yapıp 10 bin lira verdiler. En düşük emekli maaşı bu iktidar geldiğinde 8 çeyrek altın değerindeydi. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek alabiliyor. Yani emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kayıpları var bu iktidar geldiğinden bugüne. Şimdi önümüzdeki ilk seçim sandığında, 31 Mart günü emekliler, sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu meydanın sesini duymayanlar, 'Ekonomi yüzde 4,5 büyüdü' diyenler, 'Emekliler halinden memnun, Özgür efendi emeklileri kışkırtıyor' diyenler, bu sesi duyun. Emekliler 2018 yılında 1000 lira emekli ikramiyesi alıyorlardı bayramda. O 1000 lira, o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bu bayram 3 bin lira emekli ikramiyesi yatacak ve sadece 5 kilo kıyma alınabiliyor."

CHP'nin emeğinin karşılığını alamayan işçinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hak ettiği desteklemeyi görmeyen fındık üreticisinin ve ay sonunu değil, ayın 10'unu getiremeyen emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğini anlatan Özel, "Fındık üreticisinin derdi tasası çok. Fındıkta Türkiye dünya üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiriyor. Samsun'daki fındık bahçelerinde Türkiye'nin en yüksek ikinci üretimi gerçekleşiyor ancak fındık pazarı dünyada 130 milyarken, bunun yüzde 70'i 100 milyarken, Türkiye buradan sadece 2 milyar gelir elde ediyor. 98'i yabancı firmalara gidiyor. Alan bazlı destekleme var. 10 yıldır dönümünde 170 lira. O gün 2 lira 80 kuruş ödendiğinde 3 lira 60 kuruş olan mazot, bugün 44 lira oldu. Dolara da vursanız, mazota da vursanız alan bazlı desteklemenin bugünkü gibi 170 lira değil, dönüm başına en az 2 bin 500 lira olması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye genelindeki gibi Samsun'da da işsizliğin başlıca sorunlardan biri olduğunu, özellikle genç işsizliğin en çok düşünülmesi gereken meseleler arasında bulunduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için beka sorunu, gençlerimizin durumudur. Dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün 4 gençten 3'ü bavulları kafasında toplamış, 'Fırsatı bulursam yurt dışına gitmek, orada çalışmak, orada yerleşmek istiyorum' diyor. İşte bunun için Türkiye'nin bir kez daha korkuya değil, kaygıya değil, yasaklara değil, aksine umuda, demokrasiye, alabildiğince özgürlüklere ihtiyacı var. Samsun'dan Türkiye'deki tüm gençlere sesleniyorum. Umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın, biz buradayız, birlikteyiz, sizinleyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi, bütün gençlerin partisidir. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte kazanacağız. Buna inanın, bize güvenin."

Staj mağdurlarına destek oldukları, onların da haklarını CHP'nin her platformda savunduğunu vurgulayan Özel, "Yerden göğe kadar haklılar çıraklık mağdurları, staj mağdurları. 15-16 yaşında sigortalı oldular, çalıştılar, primleri yattı ama işe giriş tarihi deyince, işe girdikleri tarihi kabul etmediler. O yüzden EYT çıktı, emekli olamadılar. Nereye gitsem kendilerinin sorununu dile getiriyorum. Ayrıca Bağ-Kur'lulardan 9 bin gün, SSK'lılardan 7 bin 200 ve 5 bin gün isteyen bir sistem var. Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce bu sorunu halledeceğinin sözünü vermişti ancak Bakan böyle bir çalışmanın olmadığını ifade ediyor. EYT mağdurlarının staj olsun, çıraklık olsun, Bağ-Kur olsun, diğer mağduriyetler olsun, tamamını unutturmadan mücadele edeceğiz. 1 Nisan'dan sonra meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle, gençlerle, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz." diye konuştu.

Özel, "Çarşamba'da biyokütleden elektrik tesisi üreteceğim' diye dünyanın atığı, çöpünün yakıldığı Çarşamba zehirlendi, iklimi bozuldu, doğa katledildi. Bu işin tek müsebbibi vardır, o da AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır." dedi.

Samsun'un madenler konusunda da tehdit altında olduğunu öne süren Özel, şöyle konuştu:

"Kilometrelerce yollar açıldı, binlerce ağaç kesildi ama şu anda bile pınarların suyu kesildi, oradaki ekosistem bozulmaya başladı. Esas tehlike, altın rezervini bulduklarında aynı Akbelen gibi kimi yerde 5 bin, kimi yerde 10 bin, kimi yerde 50 bin ağaç kesecekler. Dozerlerle bütün dağı kaldıracaklar. Kaldırdıklarını üst üste koyacaklar, üstünden sülfürik asit, üstünden bütün zehirli maddeleri damlatıp altını toplayacaklar. Siyanürle altın araması yapıp alıp yurt dışına götürecekler. Siyanürlü, arsenikli suyu Samsunluya içirecekler. Böyle bir tehlikeye karşı yerel yöneticilerin halkın yanında, arkasında değil, icap ettiğinde önünde yürüyecek kişiler olması lazım. Bizim büyükşehir belediye başkan adayımız Cevat Öncü yıllarca Mühendis Mimarlar Odasında kent suçlarına, çevre suçlarına, vahşi madenciliğe karşı mücadele etmiş. Bundan sonra da Samsun'da ne siyanürlü altına ne kent suçlarına ne orman katliamına 'evet' demeyecek bir halk önderidir."

Bugünün Nevruz Bayramı olduğunu hatırlatan Özel, yeni başlayan yılın umut, sağlık, mutluluk, başta Filistin olmak üzere dünyaya barış, Türkiye'ye bolluk, huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Samsun'da adayları Cevat Öncü'nün kazanacağına inandığını belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte birlikte olduğumuz, yöneticileriyle anlaşamadığımız ama yakasındaki, gönlündeki, gözündeki güneşi gördüğümüz iyi insanlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlarla birliktedir. Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar, bizlerle birliktedir. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu memleketin bütün demokratları bizimle birliktedir ve ittifakımızın adı Samsun'da, 'Samsun İttifakı'dır, Türkiye'de, 'Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı, milli takım gol atınca sevinen herkestir. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları şampiyon olunca, bayrağımız göndere çekilirken, İstiklal Marşı okunurken onlarla ağlaya ağlaya İstiklal Marşı söyleyen, gırtlakları düğümlenenlerdir. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Samsun İttifakı renklerini rahmetli sporcularımız, kahraman Samsunsporluları rahmetle anarız, Samsunspor'dan alır. Samsun ve Türkiye İttifakı'nın renkleri aynıdır, kırmızı beyaz. Hem Samsun'u hem Türkiye'yi kazanacağız."