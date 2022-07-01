CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, " Türkiye'nin, sloganda kullandığımız gibi birleştirici gücü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Tokat İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tokat ziyaretinin ardından Sivas'a gideceklerini söyledi.

2 Temmuz'un Sivas olaylarının yıl dönümü olduğunu belirten Ağbaba, "Masum insanları katledenler arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. CHP'nin, Türkiye'de yaşanan ne kadar acı olay varsa onların takipçisi olduğunu söylemek istiyoruz. CHP olarak biz hem Sivas'ı hem Başbağlar'ı hem Roboski'yi, Uludere'yi anan tek siyasi partiyiz. Yani Türkiye'nin, sloganda kullandığımız gibi birleştirici gücü olmaya çalışıyoruz." ifadelerinin kullandı.

Ağbaba, geçen haftalarda rahatsızlanarak hastanede tedavi gören CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunup genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileteceklerini kaydetti.