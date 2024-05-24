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Cezaevi Firarisi Kırıkkale'de Yakalandı

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Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hüküm giyen ve 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bekçiler tarafından yakalandı. Firarinin ayrıca başka suçlardan da arandığı belirlendi.

Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bekçilerce yakalandı.

Hürriyet Polis Merkezi'nde görevli mahalle bekçileri, devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri T.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda T.M'nin "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, "basit yaralama", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "iftira" suçlarından da aranması olduğunu belirledi.

Cezaevinden kaçtığı belirtilen hükümlü, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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