Ceylanpınar'da emniyet müdürünün emekli olması tepki çekti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucuya karşı gösterdiği mücadele ile ilçenin büyük takdirini kazanan emniyet müdürünün emekli olması vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucuya karşı gösterdiği mücadele ile ilçenin büyük takdirini kazanan emniyet müdürünün emekli olmaması için vatandaşlar seferber oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucuya karşı gösterdiği mücadele ile ilçenin büyük takdirini kazanan emniyet müdürünün emekli olması vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi. Ortak basın açıklaması yapan Ceylanpınar Sivil Toplum Kuruluşları, emniyet müdürünün bir süre daha ilçede kalmasını istedi. Çocukları uyuşturucu batağından kurtulan anneler de emniyet müdürünün gitmemesi için çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 aylık görevi süresince uyuşturucuya savaş açan Emniyet Müdürü Murat Dere 1991 yılında mesleğe başladı. Ceylanpınar ilçesine atanan Dere, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdi. Bir çok genci uyuşturucu batağından kurtaran Dere, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına ise düzenlediği operasyonlarla büyük darbe vurdu. Mesleği 32 yıl boyunca sürdüren Dere'nin, Haziran ayında emekliye ayrılacağı belirtildi. - ŞANLIURFA