Cevdet Yılmaz COP31'de iklim finansmanının güçlendirilmesini istedi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, iklim hedefleriyle kalkınma önceliklerinin birbirini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen çözümlerin, uluslararası ortaklıklarla desteklenmesi esas olmalıdır." dedi.

Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Kapadokya Salonu'nda düzenlenen "Paris Anlaşması'nın İkinci On Yılı: Uygulama ve Finansman" oturumunda yaptığı konuşmada, Paris Anlaşması'nın ilk on yılında, küresel iklim mücadelesinin ortak hedeflerini ve kurumsal temellerini oluşturduklarını söyledi.

İkinci on yıldaki temel görevin, bu hedefleri ekonomik ve toplumsal hayatta somut sonuçlara dönüştürmek olduğunu belirten Yılmaz, tarafların yeni iklim beyanlarının, genişleyen bir ortak iradeye işaret ettiğini anlattı.

Yılmaz, mevcut hedeflerin tam olarak gerçekleştirilmesi halinde bile 2035 yılına yönelik küresel emisyon düşüşünün sınırlı kalmasının, daha güçlü ve hızlı uygulamaya duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Artık başarımızı yalnızca açıklanan taahhütlerle değil, hayata geçen yatırımlarla, güçlenen dayanıklılıkla ve insanların yaşamlarında sağlanan iyileşmelerle değerlendirmeliyiz. Bu doğrultudaki temel girişimlerimizden biri, İklim Uygulama Köprüsü'dür (BRIDGE). BRIDGE vasıtasıyla amacımız, ülkelerin ulusal iklim planlarını yatırıma hazır projelere dönüştürmelerine destek olmak ve bu projeleri kamu ile özel finansman kaynaklarıyla buluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları, Ulusal Uyum Planları ve uzun vadeli düşük emisyonlu kalkınma stratejilerinin dönüşüm için önemli bir yol haritası sunduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ancak bunların uygulanması, finansmana erişimin kolaylaştırılmasını ve ulusal kapasitenin güçlendirilmesini gerektiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, yüksek finansman maliyetleri, proje hazırlama güçlükleri ve teknik kapasite eksiklikleri nedeniyle ihtiyaç duydukları yatırımları gerçekleştirmekte zorlanıyor. Finansman yalnızca miktar meselesi değildir. Kaynağın doğru zamanda, uygun koşullarla, özellikle dönüşüm maliyetinin yüksek olduğu ülkelere ve sektörlere ulaşması gerekir.

İklim yatırımlarını kalkınma hedeflerinden ayrı düşünemeyiz. Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış İklim Finansmanı Hedefi (NCQG) kapsamında ortaya konulan finansman iradesinin, ülkelerin sahadaki ihtiyaçlarına karşılık vermesi önemlidir. Kamu kaynaklarını özel yatırımları harekete geçirecek şekilde kullanmak ortak sorumluluğumuzdur. Türkiye olarak, iklim hedefleriyle kalkınma önceliklerinin birbirini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen çözümlerin, uluslararası ortaklıklarla desteklenmesi esas olmalıdır. Bu nedenle kamunun görevi, yatırım ortamını güçlendirmek ve riskleri azaltmak, uluslararası kuruluşların görevi, ülkelerin ihtiyaçlarına uygun ortaklıklar geliştirmek, özel sektörün görevi ise teknolojiyi, yenilikçiliği ve yatırımları sahaya taşımaktır."

"Sonuçlara dönüştüğü bir dönem haline getirelim"

Cevdet Yılmaz, adil bir uygulama sürecinin, ülkelerin farklı başlangıç noktalarını dikkate alması gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda en az gelişmiş ülkelerin yeşil sanayileşmesini destekleyen LDC-GIF ve şehirlerin iklim direncine yönelik SURFF gibi girişimlerin, finansmana erişimi somut projelerle buluşturmasını önemsediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü buluşmadan beklentilerinin, ülkelerin uygulama deneyimlerini paylaşmaları, finansman ve kapasite engellerini açık biçimde ortaya koymaları ve somut ortaklık fırsatlarını belirlemeleri olduğunu belirterek, "Paris Anlaşması'nın ikinci on yılını, hedeflerin yatırımlara ve uluslararası dayanışmanın sahada sonuçlara dönüştüğü bir dönem haline getirelim." dedi.

Kaynak: AA