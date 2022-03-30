Çermik'te doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması yapılacak

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Çermik ilçesinde doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve rafting yarışması düzenlenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 7 bölgesinden raftingci, yüzlerce doğa sever, profesyonel dağcılık, tırmanış sporcularıyla Gelincik Dağı Doğa Yürüyüşü, Sinek Kanyonu Kaya Tırmanışı ve Sinek Çayı Rafting yarışmasına katılacak.

Göreve geldiği günden beri kentin tarihi ve turistik mekanlarını gün yüzüne çıkarmak için projeler geliştiren Karaloğlu'nun talimatıyla Çermik ilçesi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yarın yapılacak program "Gelincik Dağı Doğa Yürüyüşü" ile başlayacak.

Kent merkezi ve il dışından birçok doğa severin katılacağı etkinlikte katılımcılar Gelincik Dağı Peri Bacaları eteğinden başlayıp kaya tırmanış alanına kadar olan 6 kilometrelik yolda doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.

Sinek Kanyonunda yapılacak olan kaya tırmanışında ise profesyonel 20 sporcu yer alacak. Etkinlikte, 16 kaya tırmanış rotasından sporcular 10 ile 16 metre arasındaki mesafelerde tırmanış gerçekleştirecek.

Daha sonra Sinek Çayı'nda Rafting Yarışması düzenlenecek. Türkiye Rafting Federasyonu bünyesinde Muğla, İstanbul, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Van'da faaliyet gösteren 7 takım yarışmaya katılacak.

Uzun süredir terör nedeniyle güzellikleri hafızasından neredeyse silme noktasına gelen Diyarbakır'da yapılan etkinliklerle kentin turizme açıldığına vurgu yapan Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"Bütün gayretimiz, çabamız gerçek Diyarbakır'ı ortaya çıkarabilmek. 40 yıldır oluşturulan kötü imajı, algıyı yıkıp gerçek hazineyi ortaya çıkarabilme gayretimiz var. Şimdi Diyarbakır'a yeniden bakma zamanı. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğe katılmaya davet ediyorum."