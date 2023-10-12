Çerkezköy'de Yanlış Şeritte Seyreden Minibüs Kazası: 1 Ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yanlış şeritte seyreden yabancı plakalı minibüs, hafif ticari araçla çarpışarak 1 kişinin ölümüne neden oldu. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yanlış şeritte seyreden yabancı plakalı minibüs dehşet saçtı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkezköy - Çorlu yolu Veliköy mevkiinde meydana geldi. Yanlış şeritte Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan O.M'nin kullandığı 9AS 8861 Bulgaristan plakalı minibüs, Veliköy Mahallesi'nde R.Y. idaresindeki 59 AAD 865 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü R.Y. yaşamını yitirirken, yaralanan minibüs sürücüsü O.M. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ