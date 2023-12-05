Çerkezköy'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda, boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan aramada 200 bin makaron ele geçirildi ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların (filtreli sigara kağıdı) kaçak tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip ettikleri otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada 200 bin makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.