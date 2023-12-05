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Çerkezköy'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

5 Aralık 2023 09:34 Son Güncelleme: 09:36 Abone Ol

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda, boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan aramada 200 bin makaron ele geçirildi ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.