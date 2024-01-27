Ordu'nun Ünye ilçesine gezmeye gelen Cemal Gümüş, soğuk havaya rağmen denizde yüzdü.

İstanbul'da özel bir firmada çalışan Dr. Gümüş, hava sıcaklığının 9 derece olduğu ilçede denize girerek yaklaşık yarım saat yüzdü.

Çevredekilerin ilgiyle izlediği Gümüş, İstanbul'da yaz kış demeden denize girdiğini belirterek, "Yüzmek iyi geliyor, soğuk su insanı çok rahatlatıyor." dedi.

Gümüş, 2017'den beri çeşitli yüzme organizasyonlarına katıldığını ifade ederek, "Yarıştan ziyade hobi amaçlı yüzüyoruz, finali görmek bize yetiyor." diye konuştu.

Bu aylarda denize girdiğini görenlerin şaşırdığını anlatan Gümüş, dışarıdan bakıldığında ilginç karşılandığını ama kendisi için keyifli olduğunu sözlerine ekledi.