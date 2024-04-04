Çayan Çiçek, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı seçildi

Ak Parti'den Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı seçilen Çayan Çiçek, mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Büyükçiftlik Belediye Başkan adayı olan Çiçek, aldığı 824 oyla Belediye Başkanı seçildi.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Çiçek için Büyükçiftlik Belde Belediyesi önünde devir teslim töreni düzenlendi.

Düzenlenen törenin ardından tebrikleri kabul eden Çiçek, daha sonra belediye binasına geçerek görevine başladı.

Amacının belde halkına hizmet etmek olduğunu ifade eden Çiçek, "Beldemizin kalkınması ve yaşam standartlarının artırılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bize oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle beldemizi kalkındıracağız." dedi.