(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Karadeniz'in farklı illerinden gelen çay üreticilerinin taleplerini TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında gündeme getirdi. Milletvekilleri, Çaykur'un alım kapasitesinin artırılması, yaş çay destekleme priminin yeniden başlatılması, üreticiye taban fiyat güvencesi sağlanması ve çay kanunu çıkarılması çağrısında bulundu.

Karadeniz'in çeşitli illerinden gelen Çay Üreticileri Meclisi temsilcilerinin talepleri meclis gündemine getirildi. YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın TBMM'de çay üreticileri ile basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, çay üretiminin Artvin, Rize, Trabzon, kısmen Giresun ve Ordu'da on binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu belirterek, çayın sıradan bir ticari ürün değil, stratejik bir tarımsal değer olduğunu söyledi.

DEMİR: ÇAYKUR FABRİKALARININ KAPASİTESİ ARTIRILMALI

Çay üreticilerinin özel sektörün insafına bırakıldığını ve artan maliyetler karşısında korunmadığını ifade eden Demir, bunun aileleri ve özellikle gençleri çay üretiminden uzaklaştırdığını belirtti. Demir, "Birçok kalemden oluşan çay üreticilerinin girdilerinin maliyeti aslında kilogram başına 40 lirayı aşmışken yine alım fiyatı 35 TL olarak açıklandı" dedi.

Çaykur'un 2025 yılında üretilen 1 milyon 340 bin ton çayın 823 bin tonunu alabildiğini kaydeden Demir, üreticilerin ellerindeki çayı ederinin altında özel sektöre satmak zorunda kaldığını söyledi. Bu yıl da benzer bir tablonun yaşandığını belirten Demir, Çaykur'un alım kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle üreticilerin çaylarını açıklanan 35 liralık fiyatın altında, 25-26 liradan özel sektöre satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Çaykur'un alım kapasitesinin her yıl düşürüleceği ve 2027 yılında yaklaşık 700 bin ton çay alacağı yönündeki ifadeleri de gündeme getiren Demir, şöyle konuştu:

"Çay gibi stratejik bir ürün için Çaykur fabrikalarının kapasiteleri kesinlikle artırılmalı. Yaş çay destekleme primi yeniden başlatılmalı. Destekler ve primler gerçek girdi maliyetleri esas alınarak hesaplanmalı ve özel sektörün devletin açıkladığı fiyatın altında ürün alması engellenmelidir. Aksi takdirde üreticinin tarımsal üretimden elde ettiği kazanç azalırken üretici borçlanmaya, üretimden uzaklaşmaya ve toprağını terk etmek zorunda kalmaya devam edecek."

KARACA: DOĞRUDAN DESTEĞİN 17 KATINI FAİZE AYIRABİLİYOR BU İKTİDAR

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da çay üreticilerinin yaşadığı sorunların yalnızca Karadeniz'le sınırlı olmadığını, Türkiye genelinde üretici köylülüğün giderek zor durumda kaldığını söyledi.

Tarımsal üretimin yükü altında ezilen çiftçilerin emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Karaca, bu yıl Akdeniz'den Doğu Anadolu'ya, Ege'den Marmara'ya kadar birçok bölgede ürünlerin bahçelerde kaldığını ifade etti. Karaca, "Zeytinler, üzümler, karpuzlar, elmalar bahçede kaldı. Sebzeler, meyveler bahçeden yok pahasına çıktı ama markette fiyatlar el yakıyor. Tablo açık. Ne üretici köylü ne tüketen halk bu üretimden aslında bir fayda görüyor. Kazancı sadece tüccarlar alıyor" diye konuştu.

2027 yılı tarımsal destek bütçesine ilişkin rakamları paylaşan Karaca, "Ayrılması gereken tutar bu. Peki, komisyona getirilen teklif nedir? Nasıl komik bir rakamla karşı karşıyayız? 235 milyar lira, sadece beşte biri. Doğrudan desteğin 17 katını faize ayırabiliyor bu iktidar" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin gübre, mazot ve emek giderleri için kaynak bulamadığını ancak faiz ödemelerine kaynak ayrıldığını belirten Karaca, çay üreticilerinin yalnızca fiyat artışı değil, üreticilerin söz ve karar sahibi olduğu bir Çay Kanunu istediğini vurguladı. Karaca, "Tarım Kanunu'nun uygulanmasını talep ediyoruz. Artı para desteğinin yeniden başlatılmasını talep ediyoruz. Çaykur'un güçlendirilmesini ve taban fiyatın yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz. Üretici köylülerin sesi bugün Meclis'te, yarın da Tarım Bakanlığı bütçesinde bu taleplerle bakanlığın karşısında olacağız" dedi.

OCAKLI: ÇAYKUR'UN ALIM KAPASİTESİ ARTIRILMALI

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Doğu Karadeniz'de çayın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, yüz binlerce insanın geçim kaynağını oluşturduğunu belirtti. Çay üreticilerinin yıllardır verdikleri emeğin karşılığını alamadığını ifade eden Ocaklı, gübre, işçilik ve taşımacılık maliyetlerinin her geçen gün arttığını, buna karşılık üreticinin eline geçen paranın azaldığını söyledi.

Çay üreticilerinin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birinin Çaykur'un alım politikaları ve özel sektörün fiyat baskısı olduğunu belirten Ocaklı, "35 TL ilan edilen fiyatın 25 TL'ye, 23 TL'ye kadar özel sektörce satın alındığı bunun en güzel örneğidir" dedi.

Çaykur'un 2025 yılında 823 bin ton yaş çay aldığını, bu yıl ise alım miktarının 741 bin tona gerilediğini belirten Ocaklı, 2027 yılı için alım miktarının 700 bin tona düşürüleceğinin açıklandığını söyledi. Ocaklı, "Alım kapasitesini büyütmek yerine, fabrikaları artırmak yerine hedefi küçültüyor ve kamu kurumlarının olmadığı bir yerde çay üreticisi özel sektöre ucuz bedelle çay satmaya mahküm olacak" diye konuştu.

Çay kontenjanı uygulandığında üreticinin dalında bekleyen çayını özel sektörün belirlediği koşullarda satmak zorunda kaldığını ifade eden Ocaklı, devletin kilogram başına 35 lira olarak açıkladığı fiyatın çok altında alım yapıldığını ve üreticilerin ödemelerini uzun vadelerde alabildiğini kaydetti.

Özel sektörün ortak fiyat baskısına ilişkin üreticilerin şikayetlerinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Ocaklı, Rekabet Kurumu'na inceleme çağrısında bulundu.

Ocaklı, üreticilerin taleplerini şöyle sıraladı:

"Çaykur'un alım kapasitesi artırılmalı, üreticiye uygulanan kota ve kontenjan sistemi yeniden düzenlenmeli, ihtiyaca göre yapılmalıdır. Sahil, orta ve yüksek kesimlerdeki üretim koşullarını dikkate alan, üreticinin kota kullanımına göre işleyen adil ve kademeli bir alım sistemi kullanılmalıdır. Üreticinin çay parasını almak için haftalarca beklemesine son verilmeli, haftalık ödeme sistemine mutlaka geçilmelidir."

"KİLOGRAM BAŞINA DESTEKLEME PRİMİ YENİDEN VERİLMELİ"

2024 yılında üreticilere kilogram başına 2 lira olarak ödenen destekleme priminin kaldırıldığını hatırlatan Ocaklı, yerine getirilen alan bazlı desteğin üreticilerin kayıplarını karşılamadığını söyledi. 2027 programında da yaş çay için ayrı bir fark ödemesinin öngörülmediğini belirten Ocaklı, destekleme priminin yeniden başlatılmasını ve üretim miktarına göre kilogram başına destek verilmesini talep etti.

Çay üreticilerinin maliyet hesaplarında birçok giderin dikkate alınmadığını ifade eden Ocaklı, gübre ve işçilik giderlerinin yanı sıra çay bahçelerine ulaşmak için açılan yolların, çayın taşınmasında kullanılan teleferiklerin, taşıma giderlerinin, üretim araçlarının ve aile emeğinin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

Ocaklı, "Bunların hiçbirini yok sayamazsınız. Belirlenecek fiyat yasal güvenceyle belirlenmeli, taban fiyatın altında yaş çay alımı yapılması önlenmeli. Bunun için bir iki kez vermiş olduğumuz Çay Kanunu'nu yeniden vereceğiz, kabul edilmesi gerekmektedir" dedi.

GÜNAYDIN: BU MEMLEKETTE ÜRETİCİ İFLAS EDİYOR

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Karadeniz Çay Üreticileri Meclisi temsilcilerinin hazırladığı raporu değerlendirdi. Günaydın, YENİ Parti grubu olarak raporda yer alan taleplerin tamamını desteklediklerini belirterek, "Rapor kendilerinindir ama buradan söyleyelim ki YENİ Parti grubu olarak bu raporda adı geçen, sözü edilen her sözcüğün altına imzamızı atıyoruz. Çünkü bizim de öteden beri savunduğumuz şeylerdir" dedi.

Çay üreticilerinin yalnızca kendi sorunlarını değil, Türkiye'deki bütün tarım üreticilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin ve Çaykur'da kadro alamayan işçilerin taleplerini gündeme taşımak için Meclis'e geldiğini belirten Günaydın, üreticilerin taleplerini kendilerinin dile getirememesine tepki gösterdi.

Günaydın, üreticilerin Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek kendi sözlerini söylemeleri halinde Meclis'e giriş yasağıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şimdi aslında taleplerini kendilerinin söylemesi lazım, öyle değil mi? Yani neden biz onların yerine konuşalım? Ama efendim onlar kendi taleplerini burada kendi sözleriyle dile getirirlerse Meclis'e girme yasağı ile karşı karşıyalar. Daha dün yakınlarını kaybeden gemiciler benim yanımda basın toplantısı yaptıkları için ve bir tanesi birkaç kelime söz söylediği için Meclis'e girme yasağı verildi onlara. Bu, Türkiye'de halkın Meclisi olan, o iddiayı taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir ayıptır. Ben arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Keşke sözlerinizi kendiniz dile getirebilseydiniz."

Türkiye'de tarım alanlarının daraldığını, çiftçi sayısının azaldığını ve üreticilerin iflas ettiğini savunan Günaydın, "Türkiye Neolitik devrimin başladığı, tarımın ilk kez yapıldığı topraklar. Bu topraklarda üretici iflas ediyor. Tarım alanları her geçen gün daralıyor. Çiftçi sayısı azalıyor" dedi.

Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunda dördüncü sırada olduğunu belirten Günaydın, kentlerde yaşayanların gıdaya erişmekte zorlandığını, kırsal alandaki üreticilerin ise emeklerinin karşılığını alamadığını söyledi.

2027 bütçesinde faize 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldığını, milyonlarca üreticiye ayrılan toplam kaynağın ise 235 milyar lira olduğunu ifade eden Günaydın, 5488 sayılı Tarım Kanunu'na göre milli gelirin en az yüzde 1'inin üreticiye verilmesi gerektiğini hatırlattı. Günaydın, "Eğer bu kanuni emre uyma durumunda olsalar 1 trilyon 112 milyar TL'yi ödemeleri gerekirken bunun beşte birini, yani milli gelirin yalnızca binde ikisini ödüyorlar. Dolayısıyla çay üreticileri diyor ki: 'Yalnızca Karadenizli çay üreticileri adına değil, Türkiye'deki bütün üreticiler adına hakkımızı istiyoruz'" diye konuştu.

"KİLOGRAM BAŞINA 5 LİRA PRİMİN BÜTÇEYE YÜKÜ 7 MİLYAR LİRA"

Çay üreticilerine verilen destekleme priminin kaldırılmasına da tepki gösteren Günaydın, 2024 yılında kilogram başına 2 lira ödenirken 2025 ve 2026 yıllarında ödeme yapılmadığını, 2027 yılında da destek verilmediğini söyleyerek "Peki, kilogram başına 5 lira çay primi ödense bu bütçeye ne kadar yük getiriyor? 6,5-7 milyar lira yük getiriyor. Yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın götürdüğü paranın olsa olsa üç katı milyonlarca çay üreticisine verilebilecek bir prim. Ama bu prim verilmiyor. Çünkü birileri Türkiye'nin kaynaklarını kendi kaynakları gibi kullanıyorlar" diye konuştu.

Günaydın, çay üreticilerinin talepleri arasında doğrudan gelir desteği, fark ödemesi desteği, telafi edici ödemeler, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım alanlarını koruma destekleri ve tarım sigortasının da bulunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA