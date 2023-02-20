Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Genel Sekreteri'yle ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin "Tarihi ve kültürel bağlarımız var. Güçlü bir ortaklık bağımız var. Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler de Kuzey Makedonya'yı ve bizi bağlayan önemli bir unsur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin "Tarihi ve kültürel bağlarımız var. Güçlü bir ortaklık bağımız var. Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler de Kuzey Makedonya'yı ve bizi bağlayan önemli bir unsur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Depremden sonraki ilk günlerden itibaren Türkiye'nin yanında olması nedeniyle Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın 13 Şubat'ta yas ilan ettiğini, 190 kişilik arama kurtarma ekibi yolladığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu ekibin Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Türk ekiplerle çalıştığını ve iki vatandaşı enkazın altından sağ çıkardığını söyledi.

AGİT Daimi Konseyinde Türkiye'deki depremlerin özel bir gündem maddesi olarak ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, toplantıda AGİT üye ülkelerinin ve genel sekreterin de taziyelerini ve desteklerini ilettiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kadar uzanan AGİT'in 57 ülkeyi içerdiğine değinerek bu teşkilatın ve İslam İşbirliği Teşkilatının, Birleşmiş Milletlerin ardından üye sayısı bakımından en büyük örgütler olduğuna dikkati çekti.

AGİT'in kapsamlı güvenlik anlayışını temel aldığına işaret eden Çavuşoğlu, bu çerçevede üye ülkeler arasında doğal afetlerde işbirliğinin geliştirilmesi için örgütün bir platform olabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu bağlamda AGİT'te reform yapılmasının büyük fayda sağlayacağını belirterek bunun sadece Türkiye'deki depremler için olmadığını, bundan sonra da bu yönde atılacak adımlara Türkiye olarak katkı sağlayacaklarını ve girişimlerde bulunabileceklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın AGİT dönem başkanlığı için belirlediği temanın 'her şey insanlarla ilgili' olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu, aslında ülkemizin 'girişimci ve insani dış politikasıyla' örtüşüyor." dedi.

"Tarihi, kültürel ve güçlü bir ortaklık bağımız var"

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ile AGİT dönem başkanlığı süresince yakından çalışmaya devam edeceklerini belirterek bugünkü üçlü görüşmede de AGİT gündemindeki konuları ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna'daki savaşı da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "AGİT'in Ukrayna'da özel bir gözlem misyonu vardı. Savaştan sonra tahliye etmek durumunda kaldık. Bu misyonun başında iki Türk diplomat vardı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede AGİT'in karşı karşıya kaldığı bazı meseleleri, bütçe ve reform konusunu değerlendirdiklerini dile getirerek Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkiler konusunda Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile her zaman iletişimde olduklarını belirtti.

İki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tarihi ve kültürel bağlarımız var. Güçlü bir ortaklık bağımız var. Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler de Kuzey Makedonya'yı ve bizi bağlayan önemli bir unsur." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu zor dönemde AGİT ve üye ülkelerinin Türkiye ile olan dayanışmasını unutmayacaklarının altını çizerek ziyaretleri için Osmani ve Schmid'e teşekkür etti.