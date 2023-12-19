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Çarşamba'da Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Aranan Hükümlü Yakalandı

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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