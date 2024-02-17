Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sandıklı'da Ziyarete Açıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı. Mobil müze, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşama fırsatı sunuyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, mobil müze Sandıklı'ya geldi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ayrılan alanda kurulan mobil müze, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşama fırsatı sundu.
Ziyaretçiler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.