Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda yasa dışı yollarla ülkeye giren 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit etti. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bademli köyü yakınında art arda seyreden iki aracı durdurdu.
E.C'nin kullandığı 17 HT 101 plakalı araçtaki 9 Afganistan uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.
E.C. ile 34 BPZ 674 plakalı araçtaki T.S. ve R.A. gözaltına alındı.
Zanlılardan E.C. ve T.S. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Araçlar ise yediemin otoparkına çekildi.