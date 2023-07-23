Çanakkale Boğazı'nda Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Personel Tahliye Edildi

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından tahliye edildi. Tekne kaptanı durumu bildirerek yardım istedi ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu gönderildi. Rahatsızlanan personel Lapseki'ye getirilip 112 ekiplerine teslim edildi.