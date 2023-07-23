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Çanakkale Boğazı'nda Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Personel Tahliye Edildi

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Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından tahliye edildi. Tekne kaptanı durumu bildirerek yardım istedi ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu gönderildi. Rahatsızlanan personel Lapseki'ye getirilip 112 ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü önlerindeki seyir halindeki balıkçı teknesinde görevli personelin rahatsızlanması üzerine, tekne kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Teknenin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Buradan alınan personel Lapseki'ye getirilip 112 ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

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