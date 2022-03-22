Camını kırıp girdiği iş yerinde 4 dakikada 15 cep telefonu çaldı

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, camını kırarak girdiği iş yerinden 15 cep telefonu çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelinin telefonları 4 dakika içinde çalıp, kaçtığı belirlendi.

Yedieylül Mahallesi Eski Manisa Yolu'ndaki, bir cep telefonu satışı yapan iş yerine, geçen 13 Mart gecesi camını kırarak giren bir şüpheli de 15 adet cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, devriye görevi yapan polis ekiplerinin iş yerinin camının kırık olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Durum iş yeri sahibi Barış İnan'a (19) bildirildi. İnan'ın da gelmesinin ardından yapılan incelemede 15 cep telefonunun çalındığı tespit edildi. Hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, rahat tavırları dikkati çeken şüphelinin önce elindeki tornavidayla kapı kilidini zorladığı açamayınca da camı kırarak içeri girdiği, ardından da tezgahın çekmecesindeki telefonları alıp, ayrılması yer alıyor.