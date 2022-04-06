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Camide namaz kılan babasının sırtına çıkan çocuğun görüntüsü gülümsetti

AA - Mustafa Ağaroğlu - Güncel
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, camide namaz kılan babasının sırtına çıkan ve uzun süre inmeyen küçük çocuğun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü izleyenleri gülümsetiyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, camide namaz kılan babasının sırtına çıkan ve uzun süre inmeyen küçük çocuğun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü izleyenleri gülümsetiyor.

Kocakuruş Camisi'ne oğlu Ömer Tahir Koca ile gelen Recep Koca, cemaatle teravih namazını kılmaya başladı. Namaz kılındığı sırada babasının sırtına çıkan çocuk, uzun süre babasının sırtında kaldı.

Çocuğun, rükuya eğildiğinde ve secdeye vardığı anlarda dahi babasının sırtında düşmeden kalması dikkati çekti.

Cami görevlisi Mustafa Ağaroğlu, AA muhabirine, teravih namazını kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde telefonuyla kaydettiğini söyledi.

Namaz sonrasında kamera kayıtlarını izlerken küçük çocuğun babasının sırtına çıkma anlarını fark ettiğini belirten Ağaroğlu, "Bu tür görüntüler herkesin hoşuna gidiyor. Görüntü, izleyen herkesi gülümsetti. Bu gibi eğlenceli görüntülerle, aileleri çocuklarıyla gelip namaz kılmaları yönünde teşvik ediyoruz." dedi.

Camide namaz kılan babasının sırtına çıkan çocuğun görüntüsü gülümsetti

Camide namaz kılan babasının sırtına çıkan çocuğun görüntüsü gülümsetti

Camide namaz kılan babasının sırtına çıkan çocuğun görüntüsü gülümsetti

AA / Mustafa Ağaroğlu - Güncel

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