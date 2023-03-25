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Çalıştığı fabrikada 3'üncü katından düşen Aleyna hayatını kaybetti

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Çalıştığı fabrikada 3'üncü katından düşen Aleyna hayatını kaybetti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çalıştığı fabrikanın 3'üncü katından düşüp yaralanan Aleyna Özsakız (22), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çalıştığı fabrikanın 3'üncü katından düşüp yaralanan Aleyna Özsakız (22), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Mart'ta Ege Serbest Bölge'de bulunan bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız, elek kontrolü yaparken 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Özsakız, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aleyna Özsakız, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aleyna Özsakız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziemir 21 Mart İzmir Ege Güncel Haberler

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