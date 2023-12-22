Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Biz Emeğin Kutsallığına İnanıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda; "Biz çalışanlarımıza ülkemizin büyüme oranlarıyla neredeyse birebir aynı düzeyde ücret verdik. Bu ülkemizin büyümesinden çalışanlarımızın da pay aldığı anlamına gelmektedir. Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık tarihinde başladık ve yıl bitmeden de komisyon çalışmalarımız tamamlanacaktır. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde ve açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz, çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bu yıl İçişleri Bakanlığı'nca izin verilen 4 bin 700 etkinlikten 46'sının valiliklerce iptal edildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün, Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmesi ve sonrasında hastanede vefat etmesi nedeniyle yarım kalan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri tamamlandı.

"BİZ EMEĞİN KUTSALLIĞINA İNANIYORUZ"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

"21 yıllık AK Parti iktidarımızda en önemli önceliklerimizden biri çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemektir. Asgari ücrete baktığımız zaman 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti, 2023 yılında 11 bin 402 liraya çıkararak enflasyondan arındırılmış bir şekilde reel olarak yükseltmiş olduk. Bırakın enflasyona ezdirmemeyi, enflasyonun çok üzerinde reel olarak 3 katına çıkardık. Bu bizim iktidarımız döneminde oldu. Biz çalışanlarımıza ülkemizin büyüme oranlarıyla neredeyse birebir aynı düzeyde ücret düzeyini verdik. Bu ülkemizin büyümesinden çalışanlarımızın da pay aldığı anlamına gelmektedir. Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık tarihinde başladık ve yıl bitmeden de komisyon çalışmalarımız tamamlanacaktır. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde ve açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz, çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz.

"NE ÇALIŞANLARIMIZI NE EMEKLİLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN ENFL ASYONA EZDİRMEDİK"

Ne çalışanlarımızı ne emeklilerimizi ne memurlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Ezdirmediğimiz gibi büyümeden de pay vermeye devam edeceğiz."

"YIL SONU İTİBARIYLA YAKLAŞIK 4 BİN 700 ETKİNLİĞE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAY VERİLMİŞ. VALİLİKLER TARAFINDAN 46'SI İPTAL OLMUŞ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yayınlanan 2022 yılı Genel Faaliyet Raporu'nda bakanlığımızca dernek, vakıf, birlik, kuruluş benzeri teşekküllere yapılan yardımlarla ilgili bir konu gündeme geldi. Birdenbire Kültür ve Turizm Bakanlığı vakıflara çok yoğun bir yardım yapıyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Bu rakam bu sene 547 milyon 641 bin liradır. Bunun 537 milyon 564 bin liralık kısmı yani yüzde 98 buçuğuna denk gelen kısmı Yunus Emre Vakfı'na yapılmakta. Kalan yüzde 1 buçukluk kısmı da yani yaklaşık 10 milyona denk gelen kısmı da Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzce yerel yönetimler, dernek, birlik ve vakıflara festival ve etkinlik desteği özellikle Kültür Yolu Festivali'nde görev alan vakıflara ve derneklere sunulmaktadır.

Orman alanlarının turizm amaçlı tahsis yetkisi zaten 40 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda. Merhum Cumhurbaşkanı Sayın Özal zamanında Turizm Teşkvik Kanunu'yla birlikte verilmiş bir yetki. AK Parti hükümetleri zamanında yeni bir yetki verilmesi bir yana yetkilerin sınırlandırılması söz konusu olmuş.

Konser iptalleriyle ilgili bakanlık olarak bizim açımızdan ne kadar az iptal olursa o kadar iyi, mümkünse hiç olmasın isteriz. Ancak bazı bölgelerde bazı hassasiyetler oluşabiliyor. Kaymakamlıklar nadiren de olsa iptal kararı verebiliyor. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığı tarafından onay verilmiş. Valilikler tarafından 46'sı iptal olmuş. Resmi iptal sayısı yüzde 1'e denk geliyor."