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BÜYÜKÇEKMECE'de Uyuşturucu Kullanan ve Silahlı Videolar Paylaşan Şüpheli Yakalandı

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BÜYÜKÇEKMECE'de canlı yayında uyuşturucu madde kullanan ve silahlı videolar çekip paylaşan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de canlı yayında uyuşturucu madde kullanan ve silahlı videolar çekip paylaşan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, bugün Kumburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Buğday silahlı videolar çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Zaman zaman canlı yayınlar da yapan Buğday, husumetli olduğu kişilere tehditler de savurdu. Buğday, en son yaptığı canlı yayında ise açıkça uyuşturucu madde kullandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kısa içinde Tarık Buğday'ı yakaladı. Buğday, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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