Büyük Önder Atatürk, vefatının 85. yılında ABD'de anıldı

NEW Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında ABD'nin başkenti Washington D.C. ile New York'ta anıldı.

NEW Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında ABD'nin başkenti Washington D.C. ile New York'ta anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk büstüne çelenk konuldu.

Büyükelçi Hasan Murat Mercan törende yaptığı konuşmada başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Mercan, "Gazi Mustafa Kemal, kurtuluş destanımızı üstün stratejik dehasıyla mutlak ve kalıcı zaferle taçlandırmış, millet egemenliğinin topraklarımızda tesis edilmesini sağlamıştır." diye konuştu.

Türk milletinin her zaman haksızlık karşısında durduğunu ve adaleti savunduğunu belirten Mercan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta soydaşlarının yardımına koştuğunu, aynı şekilde Azerbaycan'ın topraklarını geri alma çabasının da yanında olduğunu ifade etti.

Törene, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Washington Temsilcisi Damla Güçlü, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Hakan Çanlı, yerli ve yabancı diplomatlar ile Türk vatandaşları katıldı.

Büyük Önder, New York'taki Türkevi'nde anıldı

New York'ta bulunan Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını, böyle günlerde sadece minnettarlığı ifade etmekle kalmayıp, birey ve toplum olarak bugüne ve geleceğe ilişkin muhasebe yapılması gerektiğini söyledi.

Yaşayan bir proje olan Cumhuriyetin büyük ilerlemeler kaydettiğini aktaran Önal, G-20 içinde yer alan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü geçen, barış ve istikrar için katkısı aranan bir ülke haline geldiğini belirtti.

Büyükelçi Önal, Atatürk'ün başarılarının altında halkına inanması olduğunu, halkın da ona güvenerek özgürlük ve bağımsızlık ülküsünü içselleştirdiğini dile getirerek, "O olağanüstü şartlarda bunu başardı çünkü kurtuluş savaşının en önemli özelliklerinden biri özgürlük ve bağımsızlığa sahip çıkma öyküsüydü." dedi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de konuşma yaptığı anma töreninin sonunda New York ve New Jersey'deki Türk okullarındaki öğrenciler şiirler okudu. Törene daimi temsilcilik ve başkonsolosluk görevlileri ile Türk vatandaşları katıldı.