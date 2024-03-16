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Bursa ve İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Bursa ve İzmir'de kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından Bursa'da 9, İzmir'de bir adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalandı.

Bu adreslerde ve bir kamyonda yapılan aramalarda 33 milyon 340 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 537 bin 200 dolu makaron, 18 bin 65 TAPDK bandrolü, gümrük kaçağı 11 bin 71 paket sigara, 6 bin 525 paket sigara sarma kağıdı, 146 elektronik sigara, 26 paket nargile tütünü ve 5 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S, F.S. ve K.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ş.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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