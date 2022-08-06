Bursa haberleri | Yıldırım Kaya'dan Erdoğan'a "Kpss" Yanıtı: "Kendini Aklamaya Çalışıyor"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kpss'nin iptal edilmesi ile ilgili "FETÖ'cü grup mu desek, altılı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi" açıklamasına tepki gösterdi. Kaya, "Kpss sonuçlarını altılı masa, Millet İttifakı'na yönelterek 'altılı masa mı, masanın altındaki yedinci kişi mi, FETÖ mü' desem diye kendini aklamaya çalışıyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soçi dönüşü KPSS sorularıyla ilgili açıklamalarına ilişkin açıklama yaptı. Kaya, şöyle konuştu:

"KPSS'DE 20 SORUNUN BİREBİR YEDİİKLİM DERSANESİYLE AYNI ÇIKMASININ MÜSEBBİBİ KİMLERDİR?"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de dört saatlik toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Toplum şunu merak ediyordu. Putin'le dört saat ne görüştü, bu konuya dair en ufak bir açıklama yapmayan Erdoğan, öğretilmiş bir soru karşısında KPSS sonuçlarını altılı masaya, Millet İttifakı'na yönelterek 'altılı masa mı, masanın altındaki yedinci kişi mi, FETÖ mü desem' diye kendini aklamaya çalışıyor. 2016 yılında 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde yüzlerce insanımız, 251 can şehit oldu ve binlerce insan yaralandı. Eğer iktidardaysan ki iktidar koltuğunda oturduğunu zannediyorsun, iktidar değilsin. İktidardaysan bugüne kadar bu sorunları neden açığa çıkarmadın? KPSS'de 20 sorunun birebir Yediiklim Dersanesi'yle aynı çıkmasının müsebbibi kimlerdir?

"TÜM ŞAİBELİ SINAVLARDA ALİ DEMİR'E SAHİP ÇIKTINIZ. AMA ALİ DEMİR, ŞU ANDA YARGILANIYOR"

Cumhuriyet savcılarını göreve davet ettik, suç duyurusunda bulunduk. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nu siz göreve davet ettiniz. Bir an önce bunu aydınlığa kavuşturmak sizin görevinizdir. 15 Temmuz hain darbe girişimini yapanları açığa çıkarmadınız. 2010 yılından 2015 yılına kadar yapılan tüm şaibeli sınavlarda Ali Demir'e sahip çıktınız. Ali Demir'e kefil oldunuz. Ama Ali Demir, şu anda yargılanıyor. Bu konuların açığa çıkarılma görevleri size ait. Cumhurbaşkanlığı makamı şikayet mercii değildir. Sorunların üzerine gitme merciidir.

"ALTILI MASADAN BİRİ VARSA ÇIK AÇIKLA YOKSA CUMHURBAŞKANI'NIN BU BEYANININ KARŞISINDA SEN ZAN ALTINDASIN"

Milli Eğitim Bakanı o koltukta oturduğu müddetçe, YÖK Başkanı o koltukta oturduğu müddetçe bunu sağlıklı bir aydınlatmaya kavuşturmanı mümkün değildir. Buradan görevden alınan ÖSYM Başkanı'na da çağrı yapıyorum. Sizi bu suça iten kim? Altılı masadan biri varsa çık açıkla yoksa Cumhurbaşkanı'nın bu beyanının karşısında sen zan altındasın. 432 ÖSYM çalışanı zan altında. Kim ne biliyorsa açıklamak zorundadır. Cumhurbaşkanı da bu işi takip etmekle mükelleftir. Şikayet mercii de değilsin. Yetki sende, sorumluluk sende. Yetki ve sorumluluk sahibi halka hesap vermek zorunda."