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Bursa'da Tacikistan uyruklu sürücü tırında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu bir sürücü, kullandığı tırın içinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.