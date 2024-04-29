Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyon: 27 zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik "Mahzen-32" operasyonlarında gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Bursa, İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar kapsamında firari 3 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, silahlı saldırı düzenledikleri, gasp ve yağma gibi suçlara karıştıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çökertilen suç örgütünün elebaşı Hakkı Saral'ın da arasında yer aldığı 27 zanlı, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Bu arada, yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan İnegöl'e gelen örgüt tetikçilerinin, teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleriyle de çatıştığı öğrenildi.

Operasyona ilişkin yeni görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Bursa merkezli 7 ilde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 44 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 avro ve 2 adet lüks araç ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonların detaylarını aktarmıştı.