Bursa'da Sokak Arasında Bıçaklanmış Halde Bulunan Cesedin Şüphelisi Üvey Oğlu Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak arasında bıçaklanarak öldürülen Murat Tok'un şüphelisi üvey oğlu D.A.G. (18) gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde üvey babasının uyuşturucu kullandığını ve ailesine rahatsızlık verdiğini iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa'da sokak arasında bıçaklanmış halde bulunan erkek cesedinin şüphelisi üvey oğlu çıktı. 18 yaşındaki şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, babanın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok'un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Tok'a ait araçla üvey oğlu D.A.G. (18) arasında kavga çıktığı, şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinde, üvey babasının uyuşturucu kullandığını, annesiyle arasında sorun olduğunu ve kız kardeşlerine de rahatsızlık verdiğinden dolayı Murat Tok ile konuşmak için bir araya geldiğini ve önce onun bıçak çektiğini, elinden bu bıçağı aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Konuyla ilgili polis ekiplerince devam ediyor. - BURSA