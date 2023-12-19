Bursa'da Koltuk Üretim Atölyesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir koltuk üretim atölyesinde çıkan yangın sonucunda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, koltuk üretim atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Veysel Karani Mahallesi 2. Kısmet Sokağı'nda koltuk üretimi yapılan 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede yangın olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürülen ve atölyede hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.