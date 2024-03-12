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Bursa'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

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Bursa'da yapılan huzur ve güven uygulamasında yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimler yapıldı. Uygulamada aranan kişiler yakalandı ve para cezaları uygulandı.

Bursa'da jandarma ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik 17 ilçede yapılan uygulamaya 109 ekipte 343 personel katıldı.

Uygulamada 292 iş yeri ve 6 dernek denetlendi, 3 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı, 15 kişi hakkında idari ve 2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada 15 bin 97 lira para cezası uygulanırken, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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