Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi'nde İmalat Başladı

Bursa'ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan "Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi"nde çalışmalar ilerlerken, içme suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatı düzenlenen törenle başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi projeler devam ederken, Çınarcık Barajı suyunun şehre getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. İçme suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatının başlangıcı için tören düzenlendi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, suyun ve yolun medeniyet olduğunu, Bursa'nın geleceğine etki edecek bir yatırımın başlangıcını yaptıklarını ifade etti.

Projenin, Bursa'ya 2060'a kadar sağlıklı bir şekilde su getireceğini ve gelecek nesillerin su sıkıntısı çekmeyeceği bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu şehrin 2060'larını planlamak için gayret gösteriyor. Bu şehre karşı sorumlulukla hareket ediyor ve hizmet ediyor. Bir insan sadece göz boyamıyorsa sadece yerin üstüne yatırım yapmıyorsa bu şehrin ihtiyacı olan vatandaşın da hiç görmeyeceği bir yatırımı yerin altına da yapıyorsa o insan doğru insandır. Bu yatırımla bundan sonra Bursa hiç suyu konuşmayacak. Yeni projelerle suyu daha rahat biçimde getirseniz, emeklilere suda yüzde 25 indirim yapabilirsiniz. Bizler bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Proje hayırlı uğurlu olsun."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise 1 milyon 500 binin üzerinde aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran BUSKİ'nin altyapı yatırımları sayesinde, merkez ilçelerde içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20 seviyesinin altına indirdiğini aktardı.

"2025'in ikinci yarısında bitireceğiz"

Şehrin su ihtiyacını karşılama noktasında "Can suyu" olacak Çınarcık İçme Suyu Projesi'nin tamamlandığında Bursa'nın 2060 yılına kadar su sıkıntısı olmayacağını belirten Aktaş, Çınarcık Barajı'ndan BUSKİ'ye yıllık 75 milyon metreküpü içme suyu, 70 milyon metreküpü de kullanma suyu olmak üzere yıllık toplam 145 milyon metreküp su tahsisi yapıldığını anlattı.

Projelerinin DSİ tarafından yapıldığını, yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile kredi anlaşması imzaladıklarını aktaran Aktaş, "Projeyi de 130 milyon avroya ihale ettik. Proje kapsamında 68 kilometre isale hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edeceğiz. 2025'in ikinci yarısında bitireceğiz inşallah. İmalatlara zaten başladık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Çınarcık Barajı'ndan şehre içme suyunu ulaştıracak olan hattaki çelik borulara kaynak yapıldı.

İçme suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatı için düzenlenen törene, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Derya İnal, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak ve BUSKİ bürokratları katıldı.