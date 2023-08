Bülent Kuşoğlu, İzmir Foça'da: "Ülke Olarak Aldığımız Borçtan Daha Fazla Faiz Ödüyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İzmir Foça'da; "Yerel seçimlerde başarılı olmamız durumunda, bu totaliter rejimin yapacağı baskıyı hafifletmek, bertaraf etme imkanı olacak. Her birlikte bu seçimlerle ilgili çalışmak zorundayız… Anadolu insanının gururu, geçim sıkıntısını şimdilik örtüyor, perdelemeye yetiyor… Ülke olarak aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz, iç kamu borcu alanında. Devletler iflas etmez ama devletlerin sıkıntısını vatandaş çeker. Bu seçimlerden sonra çok daha fazlasını yaşayacağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ise "Yerel seçim süreci var. Önümüzde halkın yaralarını sarmak için iktidarın yarattığı bu kaotik ortamı bir nebze de olsa sonlandırmak için bir büyük imkan daha var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Hasan Efe Uyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte; Foça'da, Bağarası Yeni Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

"DEVLETİMİZİN YAPMASI GEREKENLERİ YEREL YÖNETİMLER YAPIYOR"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Elini Foça'nın üzerinden çekmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Başkanımız pandemi döneminde hepimizi topladı ve 'Artık farklı bir belediyecilik yapacağız. Kaldırım, kanalizasyon yapılır ama insan hayatı her şeyden önemli' dedi. Biz de onun önderliğinde vatandaşa dokunarak, yanlarında olarak hizmet etmeye çalıştık. Bugün baktığımızda çocuklarımız, kadınlarımız, dezavantajlı vatandaşlarımız için devletimizin yapması gerekenleri yerel yönetimler yapıyor. Başkanımız herkese kapılarını açıyor. Biz de ilçe belediye başkanları olarak onunla çalışmaktan onur duyuyoruz."

"KÖTÜ YÖNETİMİN VEBALİNİ HEP BİRLİKTE ÖDÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şöyle konuştu:

"Türkiye, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında çok ciddi bir ekonomik kırılmanın eşiğinde. Üstümüze boca edilen zam yağmuru, artan vergiler, hayat pahalılığı ile kötü yönetimin vebalini, şimdi 86 milyon hep birlikte ödüyoruz. Böyle bir manzara karşısında eli kolu bağlı bekleyecek halimiz yok. Şartlar ne olursa olsun… Umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmak bizim sözlüğümüzde yok. Olağanüstü zor koşullara rağmen İzmirlilerin geleceği için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Foça Belediyemizin kaynaklarıyla, 15 milyon liralık bir yatırımla kurulacak bu yeni sanayi sitesi, biliyorum ki Bağarası ve Foça'nın refahını daha da büyütecek. Gençlerimiz için yeni istihdam sahaları açacak. 2 bin 870 metrekarelik alanda, 21 iş yerinden oluşan yeni sanayi sitesiyle, ilçemizde hizmet veren esnaf kardeşlerimiz modern ve huzurlu bir siteye kavuşacak. Dahası, eski sanayi yapılarının yerinde oluşturulacak rekreasyon alanıyla Bağarası mahallemiz yepyeni bir kamusal alana sahip olacak. Bu ekonomik darboğaz içerisinde esnafımızın rekabet gücünün artacak olması hepimizi mutlu ediyor.

Biliyoruz ki Foça sadece deniz kıyısından ibaret değil. Bugün bulunduğumuz Bağarası Mahallesi, Foça'yı ve İzmir kent merkezini besleyen çok önemli bir yerleşim yerimiz. Son derece önemli bir tarım havzamız. Şimdi sizlere buradan bir kez daha söz veriyorum. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Foça Belediyesi'yle birlikte Bağarası'ndaki yatırımları büyütmeye hız kesmeden devam edecek. Bağarası'nda yaşayan her kim varsa, esnafı, sanayicisi, çiftçisi ve işçisiyle, belediyemiz olanaklarından tıpkı kıyı bölgelerindeki vatandaşlarımız kadar faydalanacak. Bu söylediklerimin kanıtı Foça'da bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yatırımlardır. Son dört yılda ilçemize belediyemiz eliyle yapılan toplam yatırım tutarı 605 milyon lirayı buldu. Bunu övünmek için söylemiyorum, sadece bütün zor koşullara rağmen bu yatırımlara devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu, Belediyemizin son dört yılda her bir Foçalı için yaklaşık 18 bin liralık yatırım yaptığı anlamına geliyor. Bunun içinde arıtma tesisleri, atık su ve yağmur suyu inşaatı, Foça Kalesi platformları, sıcak asfalt, sathi kaplama gibi birçok hizmetimiz var. İmkanlarımız arttıkça, bu yatırımları daha da artırmakta kararlıyız. Çünkü Foça'mız, İzmir'imiz her şeyin en güzelini hak ediyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar altında iş birliği ve dayanışma içinde olmak her zamankinden daha anlamlı hale geldi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, atalarımızın 100 yıl önce, birlik ve beraberlikle nelerin üstesinden geldiğini çok iyi idrak ediyoruz. İnanıyorum ki bir arada durarak, birlikte hareket ederek altından kalkamayacağımız hiçbir güçlük yok."

KUŞOĞLU: BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLMAK ZORUNDAYIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise şu değerlendirmeleri yaptı

"Çok önemli bir seçim geçirdik. Şimdi de önümüzde yine çok önemli bir seçim var. Bu iki seçim birbirinin devamı. Bizim bu seçimlerde başarılı olmamız lazım. Bu seçimleri 48'e 52'lik bir oyla kaybettik. Yerel seçimlerde başarılı olmamız durumunda, bu totaliter rejimin yapacağı baskıyı hafifletmek, bertaraf etme imkanı olacak. Her birlikte bu seçimlerle ilgili çalışmak zorundayız.

'Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın' diye bir söz var. Bu iktidar döneminde, bu millet; gördüğünden geri kaldı. Her alanda. Demokraside gördüğümüzden geri kaldık. Adalette geri kaldık, adalet anlayışında. Ekonomide çok geri kaldık. Kültür alanında geri kaldık.

Anadolu insanının gururu, geçim sıkıntısını şimdilik örtüyor. Anadolu insanının gururu, geçim sıkıntısını şimdilik perdeleme yetiyor. Ama yarın nasıl olacak, zorlanacağız, göreceğiz. Daha fazla ortaya çıkmasını dilemiyorum ama çok sıkıntılı günler geçirdiğimiz çok ortada. Dolayısıyla bizlerin bu sorumlulukla hareket etmesi lazım.

Sayın Cumhurbaşkanı, yürütme erkinde tek kişidir. Bu hafta içinde, dedi ki, Kırmızı çizgilerimiz istihdam ve büyümedir.' Ekonomide bu kadar zorluklar yaşayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bunu söylememesi gerekir. Vatandaşın da kırmızı çizgileri var. Vatandaşın kırmızı çizgisi de Erdoğan oluyor gittikçe. Bir yıldan fazla bir zaman oldu, biz; ülke olarak aldığımız borçtan daha fazla faiz ödüyoruz, iç kamu borcu alanında. Bu ne anlama gelir? İflas anlamına gelir. Devletler iflas etmez ama devletlerin sıkıntısını vatandaş çeker. Bu seçimlerden sonra çok daha fazlasını yaşayacağız.

Bu iktidarın bir politikası var, seçime kadar idare etmek; ekonomi politikası seçime kadar idare etmek. Kimse ne olduğunu anlayamıyor. Bu seçimleri hep beraber almak zorundayız. Halka, millete moral vermek zorundayız. Cumhuriyet'in ayakta kalan tek kurumu CHP. Bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ekonomi bu durumdayken, bir anlamda Türkiye ekonomide küme düşmüşken; bu sorumluluğu çok daha fazla düşünmek zorundayız. Bir karşı devrim söz konusu. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi haline geliyor. Bunu önleyebilecek olan tek kurum biziz. Bizler bu ülkeyi kuran zihniyetiz. Birlik beraberlik içinde olmak zorundayız."

UYAR: "İKTİDARIN YARATTIĞI BU KAOTİK ORTAMI BİR NEBZE DE OLSA SONLANDIRMAK İÇİN BİR BÜYÜK İMKAN DAHA VAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra iktidarın eliyle yükselen enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zam, her gün ağırlaşan hayat koşulları, artan hayat pahalılığının olduğu bir ortamda halkın hayatının siyasi iktidar eliyle zorlaştırıldığı bir ortamda yerel yönetimlerimizin böylesi yatırımları, şehrin ve bu şehrin insanlarının hayatına dokunan hizmetleri daha da bir anlam kazanıyor. Ben bu güzel yatırımı hayata geçiren Foça'mızın Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e çok teşekkür ediyorum.

Ben henüz pandemi sürecinin ortasında Parti Meclisi üyesiyken, yüzümüz maskeli bir halde yine İzmir'imizin başka bir ilçesinde Tunç Başkanımızın büyükşehir sınırlarını aşarak, o ilçenin hayatına, o kentin yaşamına nasıl dokunurum diye vermiş olduğu çabalara tanıklık etmiştim. Bugün bu tanıklığı bir kez daha yaşıyorum. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eli Foça'ya, Foçalı'ya değiyor. Bunun değişmemesinden de çok mutluyum.

Çok zor koşullardayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları, 14 Mayıs akabinde 28 Mayıs seçimlerinde sonlandırmak için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde çok büyük bir mücadele verdik. O mücadeleyi şimdilik nihayete erdirmedik. Fakat önümüzde bir yerel seçim süreci var. Önümüzde halkın yaralarını sarmak için iktidarın yarattığı bu kaotik ortamı bir nebze de olsa sonlandırmak için bir büyük imkan daha var. İyi ki bu ülkenin CHP'li belediyeleri var. İyi ki bu ülkenin sosyal demokrat yerel yönetimleri var. İyi ki o 11 tane büyükşehir belediyesi 2019 Seçimlerinde CHP'lilere ve CHP'nin kurumsal kimliğine teslim edildi. Teslim edilmeseydi pandemi sürecinde beş maskeyi dağıtamayan bir iktidarın elinde aylarca bu ülkeye aşıyı sokamayan bu iktidarın elinde kayıplarımız çok daha fazla olurdu. Bu belediyeler 2019'da, bizim elimize geçmeseydi 6 Şubat Depremi'nde iktidarın ölüsünü kefensiz yatırdığı bir büyük coğrafyada, Akdeniz ve güney coğrafyamızda kayıplarımız kat be kat daha fazla artardı. İçinde bulunduğumuz koşulların belediye başkanlarımıza çok büyük görevler, sorumluluklar yüklediğini bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm kadrolarımızla beraber, yerel yönetimlerimizle, milletvekillerimiz ve Meclis grubumuzla beraber işimize dört elle sarılarak halkın zorlaşan hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Ülkenin gerçekleri, sorunları var. Bu sorunlar ortadayken suni gündemlere çekilmememiz gerekiyor. CHP, bu ülkenin en büyük, en köklü, en güvenilir kurumudur. CHP'nin üstlendiği misyonda, CHP'nin tarihsel genlerinde ülkeyi değiştirme ve dönüştürme geleneği vardır. Ülkeyi dönüştürme ve değiştirme iddiası olan bir siyasi parti kendisini de değişime ve dönüşüme sokmaya muktedirdir. Biz partimizi de ülkeyi de değiştirmekten, dönüştürmekten ama bunu da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapmaktan bir adım geri atmayacağız. Önümüzdeki yerel seçimleri de bu ülkenin adalet savaşçısı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bir büyük zaferle kapatacağımızdan, halkımıza tekrar umut olacağımızdan, bu ülkenin ağırlaştırılan yaşam koşullarını kolaylaştıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Konuşmaların ardından Bağarası Yeni Sanayi Sitesinin temeli atıldı.