Bulanıkspor Veteran Takımı Kar Üzerinde Maç Yaptı

Muş'un Bulanık ilçesindeki Bulanıkspor Veteran Takımı futbolcuları, kar üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın girişimleriyle daha önce Bulanıkspor'da top koşturan oyuncularla veteran takımı oluşturuldu.

Karla kaplanan ilçe stadyumunda 90 dakika maç yapan futbolcular, eski günlerini hatırladı.

Sporcuların kardan dolayı zaman zaman zorlandığı maç, 6-6 berabere bitti.

Takımda yer alan Kaymakam Ocak, eski Bulanıksporlu oyuncularla veteran takımı oluşturduklarını ve ilk hazırlık maçını oynadıklarını söyledi.

Bundan sonrada bu maçların devam edeceğini ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"Tabi Bulanık'ta bu tür aktivitelerin olması bizi sevindiriyor. Bulanıkspor takımı sporcularına buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz. Maçı karlı bir zeminde oynadık ve çok keyif aldık. İzleyiciler de keyif almıştır diye düşünüyoruz. Bu tür aktivitelerin devam etmesini diliyoruz. Geçmişe bir nostalji olsun diye özellikle kar üzerinde maç oynamak istedik. Futbolun kar üzerinde daha keyifli olduğunu düşünüyorum."

Eski Bulanıkspor oyuncusu Erkan Konat ise Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın girişimleri sonucu eski Bulanıkspor oyuncularıyla güzel bir maç yaptıklarını belirtti.

Konat, "Kaymakamımız, futbolun kardeşliğe hitap ettiğini bir daha gösterdi. Memleketimiz kar memleketi. Kar üzerinde top oynamamız daha güzel oldu. Çocukluğumuz böyle geçti. Burada eskiyi hatırladık. Eski sporcularla bir arada olduk." dedi.