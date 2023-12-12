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Buğday tarlalarına tek seferde gübre vermek bitkilere zarar verebilir

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, buğday tarlalarına tek seferde üre gübresi verilmesinin soğuk havalarda bitkilere zarar verebileceğini söyledi. Başer, yağışların ardından üreticilerin gelecek yıl için umutlandığını, yağışların gelecek günlerde de devam etmesini beklediklerini belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, buğday tarlalarına tek seferde üre gübresi verilmesinin soğuk havalarda bitkilere zarar verebileceğini söyledi.

Başer, AA muhabirine uzun süren kuraklığın ardından Trakya'nın güzel yağış aldığını belirtti.

Yağışların çiftçiyi sevindirdiğini ifade eden Başer, "Bu miktarda yağışlar bölgemiz için çok güzel. Çiftçiler de büyük oranda buğday ekimlerini tamamlamıştı. Ekimi tamamlamamış olanlar da bu ayın sonuna kadar ekim yapabilirler. Buğdaylar toprak üstüne çıkmaya başladı." dedi.

Başer, yağmurların ardından üreticilerin gelecek yıl için umutlandığını, yağışların gelecek günlerde de devam etmesini beklediklerini belirtti.

Trakya'da üreticilerin ekim sonrası gübreleme telaşı yaşayacağına dikkati çeken Başer, bu süreçten buğdayın olumsuz etkilenmemesi için, "Üreticilerin tarlalarında su toplanan yerler varsa su öbeklerini bertaraf etmeleri gerek. Taban gübresi verdilerse acele edip üre gübresine yüklenmesinler, üre gübresini ikiye bölüp kullansınlar. Çünkü yağmurlar güzel geldi bitkiler çok gelişiyor. Topluca tarlaya üre verilmesinin ardından gelen soğuklar bitkilere zarar verebilir." tavsiyesinde bulundu.

Başer, şu an için Trakya'da buğdayda bir olumsuzluk görünmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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