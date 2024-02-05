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Brüksel'deki Avukatlar Gazze'de Ateşkes ve UAD Kararının Uygulanmasını Talep Etti

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de avukatlar, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararına saygı gösterilmesini talep etti. Avukatlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve ablukayı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de avukatlar, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararına saygı gösterilmesini talep etti.

Brüksel'deki beş hukuk bürosundan avukatlar, Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan avukatlar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını ve ablukayı protesto etti.

UAD kararının uygulanmasını isteyen avukatlar, ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansmanını durdurma kararını kınadı.

Avukatların yayımladıkları ortak bildiride, "UAD'nin kararına saygı gösterilmesi ve dolayısıyla İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımının önlenmesi bizim için hayati önem taşıyor." denildi.

Filistinli meslektaşlarıyla dayanışmalarını da ifade eden avukatlar, Filistinli mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avukatlar, Belçika'dan Gazze'den yapılan vize ve sığınma başvurularına öncelik vermesini talep etti.

Avukatlara eşlik eden çok sayıda sivilin de "75 yıllık sömürgeleştirme, apartheid ve devlet terörü" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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