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Bozcaada Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Karasularına Geri İtildikten Sonra 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki bir Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-16" botu ekiplerinde düzenlenen operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki Türk uyruklu 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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