Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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İlçede iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye ulaştı. İlçenin doğal güzellikleri ile ünlü Yeniçağa Gölü çevresi de beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye ulaştı.
İlçenin doğal güzellikleri ile ünlü Yeniçağa Gölü çevresi de beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA / Güncel