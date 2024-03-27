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Bolu Gölcük Tabiat Parkı Ramazan Ayında Az Ziyaretçi Alıyor

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Her mevsim tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alan Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayı dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, ramazanda en sakin günlerini geçiriyor.

Normal şartlarda her gün yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği parka gelen az sayıda kişi, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ailesiyle ilk kez gelen Rasim Karadağlı, gazetecilere, manzarası ve havası çok güzel olan tabiat parkına yaz aylarında gelinmesi gerektiğini çünkü havanın biraz üşüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gölcük Bolu Turizm Güncel Haberler

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