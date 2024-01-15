Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nün çevresi karla beyazlandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında Yeniçağa Gölü'nün çevresi beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı ve bölge ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Yeniçağa Gölü'nün çevresi yağan karla bir başka güzelliğe büründü.
Beyaz örtüyle kaplanan bölge ziyaretçilerine görsel şölen oluşturdu.