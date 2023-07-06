Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara Sınırına Ulaştı

ANKARA SINIRINA ULAŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti. İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94'üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00'de yürüyüşüne devam edecek.

Mutlu YUCA/ BOLU,