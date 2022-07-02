Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

AA - Osman Uras - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içinde ceset bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içinde ceset bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran'da, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemede kum dolu çuvalda çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

AA / Osman Uras - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title