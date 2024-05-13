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BM Türkiye Mukim Koordinatörü Hatay'da depremden etkilenen halkla dayanışma içinde

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Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Hatay'da meydana gelen depremlerden etkilenen halkla dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Ahonsi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ziyarette bulunarak görevinde başarılar diledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahonsi ve koordinatörlük ofisi personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahonsi, Öntürk'e görevinde başarılar diledi.

Ahonsi, yaklaşık 5 ay önce göreve atandığını ve kentin durumunun farkında olduklarını, Hatay'a dikkati çekmeyi sürdüreceklerini belirtti.

BM kurumlarıyla konuları tekrar gözden geçireceklerini kaydeden Ahonsi, "Bu konudaki kararlılığımı bilmenizi isterim. Hepimizin tarihi bir sorumluluğu var. Hatay halkıyla dayanışma içindeyiz, BM olarak hem hükümete hem de doğrudan halka katkı sunmaya çalıştık. Eminim kısa sürede ve hızlı toparlanma, kalkınma öncelikli hedefiniz olacaktır. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öntürk de depremlerle şehrin ekonomik, sosyal, demografik ve fiziksel yapısının büyük oranda hasar aldığını, ülkenin en önemli ve renkli şehirlerinden Hatay'ı tekrar ayağa kaldırmaları gerektiğini anlatarak, "Yükümüz ağır, işimiz çok ama bizler ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Bazı projeler var, altyapı, barınma, ekonomik dirençlilik gibi konularda desteklerinize açığız. Uluslararası alanda da desteğiniz önemli. Zaman kaybetmememiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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