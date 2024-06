YKS'de saat takılır mı? ÖSYM sınavında saat yasak mı 2024?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YKS'de saat takılır mı?

YKS NE ZAMAN?

YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek.

2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü,

2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır

2024 YKS 1. OTURUM TYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 8 Haziran 2024

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 165 dk

2024 YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

2024 YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk

YKS SINAVINA UYULACAK KURALLAR

ÖSYM'nin sınava alınmayacak araç gereçler listesinde kol saati de bulunuyor.

Sınava girecek adayların,

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.