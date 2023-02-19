Bm, Dünyanın En Savunmasız İnsanları İçin 250 Milyon ABD Doları Tahsis Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, BM küresel acil durum fonundan kıtlığı önlemek ve unutulmaya yüz tutmuş krizlerden bazılarında yer alan en savunmasız insanlara yardım etmek üzere 250 milyon...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, BM küresel acil durum fonundan kıtlığı önlemek ve unutulmaya yüz tutmuş krizlerden bazılarında yer alan en savunmasız insanlara yardım etmek üzere 250 milyon ABD doları tahsis edileceğini duyurdu. Rakam, fondan bugüne kadar aktarılacak en büyük meblağ olacak.

"Uzun zamandır devam eden kalkınma sorunları çoğu zaman iklim kaosu, ekonomik şoklar ve şiddetli çatışmalarla birleşerek insani felaket girdabına dönüşebiliyor" diyen üst düzey BM yetkilisi, "Geçen yıldan bu yana yüzde 25'in üzerinde artışla dünya genelinde bugün 339 milyon insan, insani yardıma muhtaç hale geldi" diye belirtti.

BM'den yapılan basın açıklamasına göre yeni duyurulan Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) aktarılacak rekor seviyedeki 250 milyon ABD doları tutarındaki pay, aralarında Afganistan, Burkina Faso, Haiti, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'in de olduğu 19 ülkedeki insanlara yardım sağlayacak. Bu ülkelerdeki 20 milyondan fazla kişi kıtlıktan sadece bir adım uzakta yaşıyor.

Açıklamada ayrıca, fonların, gıda güvensizliğiyle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla Çad, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Honduras, Kenya, Lübnan, Madagaskar, Pakistan ve Sudan'da yeterince kaynak sağlanamayan krizlere yönelik insani yardım müdahalesini de destekleyeceği belirtildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Bu para erkenden harekete geçilmesini, kıtlıklar da dahil olmak üzere oluşacak krizlerin engellenmesini sağlayacak" dedi. Yetkili, "CERF'e katkı sunan tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. Bu büyük meblağ sizin sayenizde mümkün oldu" diye konuştu.