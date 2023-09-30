Bitlis'te Jandarma Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis'in Tatvan ilçesi Kısıklı ve Yumrukaya köyü kırsalında 28 Eylül 2023 günü T/A faaliyeti icra edildi. İcra edilen faaliyette; 1 adet RPG-7 Roketatar silahı, 2 adet anti-tank mühimmatı, 2 adet anti-personel mühimmatı, 4 adet roket sevk fişeği, 1 adet PKM makinalı tüfek, 30 adet PKM mühimmatı, 1 adet Mavzer tüfek, 16 adet Mavzer mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 30 adet Kaleşnikof mühimmatı, 1 adet telsiz, 1 adet DJI marka drone, 4 adet drone dengeleyici aparat, 5 adet drone monte edilen havan tapası, 0,5 kg. plastik patlayıcı, 6 adet EYP'de kullanılmak üzere hazırlanmış uzaktan komutalı anahtar sistemi, 1 adet Glock marka tabancaya ait şarjör, 1 adet havya, 10 metre lehim teli, 5 adet şarj kablosu, 2 takım leşker kıyafeti, 3 adet akü ve çeşitli gıda, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS