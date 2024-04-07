Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Merkez Camii'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.
Sakal-ı Şerif, gündüz saatlerinde de kadınlar tarafından ziyaret edildi.
Cami imamı Hamza Bürçün, vatandaşların Sakal-ı Şerif'e yoğun bir teveccüh gösterdiklerini söyledi.